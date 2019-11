Bartomeu vuole Messi a vita. Ma la Pulce non ha fretta di rinnovare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"È volontà di tutte le parti coinvolte quella di prolungare il contratto di Messi a tempo indeterminato. Faccio sempre un confronto con Pelè, un calciatore che ha rappresentato un solo club in Brasile. Non ho dubbi che Messi, dopo aver terminato la sua carriera da calciatore, continuerà a essere legato a questo club per il resto della sua vita ". Così, Josep Maria Bartomeu ha parlato in un'intervista qualche giorno fa della sua idea sul futuro del fenomeno argentino.

Rinnovo non necessario - L'idea di proporre un contratto di vita a Messi si è insinuata da diverso tempo nella testa del presidente blaugrana. Tuttavia, il numero 10 non ha fretta: ha più volte espresso la volontà di restare a Barcellona fino al 2021 e di non utilizzare la clausola che gli permetterebbe di lasciare la Catalogna a giugno. Allo stesso tempo, però, non sembra intenzionato a prendere in considerazione l'idea del rinnovo fino alla scadenza del contratto: come riporta Marca, Messi vuole prima capire come risponderà il suo fisico nei prossimi anni e quale saranno le ambizioni del club.