© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al fianco del tecnico Quique Setien, per il Betis Siviglia è intervenuto in conferenza stampa il difensore Marc Bartra. L'ex Dortmund, dopo il 3-3 dell'andata in Francia, ha così parlato della gara col Rennes: "Cerchiamo di migliorare, in ogni partita e in ogni allenamento e siamo sulla buona strada. Ora dobbiamo solo stare concentrati per tutti i 90 minuti della partita. La mia esperienza? Ho avuto la fortuna di giocare grandi sfide in passato, tutto si decide sui dettagli. Secondo me la squadra è prontissima per questo tipo di sfide".