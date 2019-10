Basaksehir, Buruk: "Possiamo solo vincere per restare in corsa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Okan Buruk, allenatore del Basaksehir, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Wolfsberger in Europa League: "Quando guardo la classifica vedo che abbiamo ottenuto un solo punto e questo significa semplicemente che dobbiamo vincere per sperare di passare il turno. Ci aspetta una partita molto difficile ma noi vogliamo proseguire la nostra strada con ambizione. Vogliamo festeggiare la prima vittoria in Europa".