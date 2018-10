© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Periodo nerissimo per Arda Turan, dopo avere spinto un guardalineee (e preso 16 giornate di squalifica) e causato una rissa che potrebbe essere convertita in 12 anni e mezzo di prigione. La sua squadra, l'Istanbul Basaksehir, ha sanzionato il calciatore con 360 mila euro di multa per avere violato il regolamento interno. In più il club turco ha deciso di riservarsi ulteriori azioni in futuro in funzione della decisione della giustizia.