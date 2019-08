Basilea, Van Wolfswinkel ha un aneurisma cerebrale. Sarà operato

© foto di Dimitri Conti

Ricky van Wolfswinkel, attaccante del Basilea, dovrà osservare uno stop che potrebbe essere anche di un anno, a causa di un problema cerebrale. Durante la partita di ritorno del terzo turno di Champions League contro il LASK Linz - in cui peraltro i suoi sono anche stati eliminati - il 30enne aveva ricevuto un colpo alla testa nel corso delle fasi finali, riportando una generica commozione cerebrale. Da esami più approfonditi però sono emerse gravi malformazioni vascolari: un aneurisma per il quale dovrà essere operato. Qualora tutto dovesse procedere per il meglio, il rientro in piena salute sarebbe previsto in un periodo che va dai 6 ai 12 mesi.