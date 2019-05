Secondo quanto riportato dall'Hartlepool Post, Gabriel Batistuta sarebbe interessato ad allenare il Middlesbrough in Championship in vista della prossima stagione. Jonathan Woodgate pare nettamente favorito per la panchina, ma intanto la Black Diamond Sports, agenzia che rappresenta l'argentino in Europa, sta valutando le varie ipotesi di lavoro per l'ex attaccante di Fiorentina e Roma.