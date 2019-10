© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due sconfitte nelle prime due giornate di Champions League e per il Bayer Leverkusen la gara di domani contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano ha il sapore dell'ultima spiaggia. Lo sa bene anche il tecnico delle Aspirine Peter Bosz: "Abbiamo assolutamente bisogno di punti. Non avremmo dovuto perdere a Mosca contro la Lokomotiv come invece è accaduto. Contro la Juve è andata meglio, ma abbiamo perso anche in quel caso. Adesso dobbiamo assolutamente fare punti contro l'Atletico domani. Duello con Simeone? Ha svolto un lavoro incredibile con l'Atletico. Vedere dove ha iniziato e dov'è adesso è qualcosa di impressionante. È un impressionante".