Bayer, Havertz: "Domenica daremo tutto, vogliamo il quarto posto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In Bundesliga, oltre all'appassionante lotta per il titolo tra Bayern e Borussia Dortmund, c'è un'altra sfida che attirerà l'attenzione degli appassionati fino alla fine. Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen, infatti, sono divisi da soli tre punti e si giocheranno il quarto posto, che vale l'accesso alla prossima Champions League. Un duello che potrebbe decidersi già domenica, quando le Aspirine ospiteranno la squadra di Hutter e proveranno ad agganciarla in classifica. Kai Havertz, stella del Bayer, ha parlato della decisiva sfida a Kicker: "Siamo dietro di soli tre punti, dovremo vincere le 3 partite che mancano se vorremo qualificarci in Champions. Le partite saranno entusiasmanti, domenica daremo tutto. L'Eintracht è una squadra forte: avremo un piccolo vantaggio perché hanno giocato in Europa League, ma sono sicuro che daranno il massimo per blindare il quarto posto. Dovremo giocare in velocità, cercando di sfruttare un loro calo nel secondo tempo".