Bayer, Herrlich: "In campo i migliori anche se siamo già qualificati"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Heiko Herrlich, tecnico del Bayer Leverkusen, ha presentato in conferenza stampa il match di Europa League in programma domani contro il Ludogorets. Una sfida quella della BayArena ininfluente ai fini del risultato poiché i tedeschi sono già qualificati ai sedicesimi di finale e i bulgari già eliminati alla pari dell'AEK Larnaca. "Anche se siamo già qualificati domani scenderà in campo la formazione migliore - ha spiegato Herrlich alla stampa. Sarà un'occasione importante per far apprezzare le qualità dei nostri giocatori anche a livello europeo. Chi scenderà in campo domani è stato scelto perché ha dimostrato le proprie qualità: non regaleremo nulla. In porta, ad esempio, giocherà Ozcan. Se lo è meritato. Il Ludogorets? Hanno qualità importanti in attacco, con elementi veloci e difficili da affrontare. Dovremo cercare di gestire noi le fasi di gioco. Dovremo avere in testa un solo obiettivo domani: vincere e centrare il primo posto nel girone".