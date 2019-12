Bayer Leverkusen, Aranguiz rifiuta il Boca Juniors: vuole l'Europa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista cileno del Bayer Leverkusen, Charles Aranguiz - per un periodo anche all'Udinese, pur non avendo mai esordito con i bianconeri - ha deciso di rifiutare le proposte del Boca Juniors. C'è stato un sondaggio da parte di Roman Riquelme per portarlo in Argentina, ma Aranguiz preferirebbe continuare in Europa, pur avendo un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.