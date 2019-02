Dopo cinque mesi, Leon Bailey è tornato al gol contro il Bayern Monaco contribuendo alla vittoria per 3-1 del Leverkusen in rimonta. "Sono grato di essere riuscito ad aiutare nuovamente la squadra in un momento così", ha detto il giocatore che poi ha aggiunto: "Ovviamente non segnavo un gol da molto tempo ed essermi sbloccato mi darà molta più fiducia".