© foto di Image Sport

Grande successo conquistato dal Bayer Leverkusen che ha battuto in rimonta il Bayern Monaco con una grande prestazione nel secondo tempo. Un orgoglioso Peter Bosz dopo la gara ha detto: "È stata una bella partita per i tifosi, due squadre che entrambi dovevano vincere: il Bayern Monaco per il campionato, e noi che vogliamo andare in Europa, non è stato facile per noi, è stato importante reagire dopo il loro vantaggio e ci abbiamo provato, i miei giocatori hanno giocato bene nella seconda parte e hanno fatto molto bene".