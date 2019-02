Il tecnico del Bayer Leverkusen Peter Bosz ha commentato la sconfitta subita sul campo del Borussia Dortmund: “Abbiamo fatto una buona gara: abbiamo iniziato bene, ma purtroppo non abbiamo trovato il gol. Penso che tutti abbiano visto che siamo venuti qui per vincere. Non abbiamo atteso il Borussia, abbiamo attuato una pressione alta e provato a giocare palla a terra. Sfortunatamente questo non è bastato oggi”.