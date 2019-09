Vigilia di gara in casa Bayer Leverkusen. Quando il match di Champions contro la Lokomotiv Mosca è ormai alle porte, l'allenatore dei tedeschi Peter Bosz, come riferisce il sito della UEFA, ha così parlato: "Nelle ultime due partite abbiamo avuto molto possesso (un pareggio per 0-0 contro l'Hoffenheim e poi una sconfitta per 4-0 contro il Dortmund, ndr), ma non abbiamo creato abbastanza occasioni. Lo abbiamo analizzato questo aspetto, e proverò a migliorare domani".