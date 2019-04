Vittoria esterna conquistata dal Bayer Leverkusen che ha battuto 1-0 lo Stoccarda: "Dopo tre settimane senza vittoria, i tre punti erano importanti", ha ammesso il tecnico Peter Bosz: "Erano importanti per il morale, per la fiducia, abbiamo controllato la partita, ma alla fine la fiducia non c'era, spero che la vittoria aiuti".