Dopo il 3-0 rifilato all'Augsburg, Peter Bosz tecnico del Bayer Leverkusen, prossimo avversario della Juventus ha detto: "Sono molto soddisfatto oggi. E non solo del risultato, ma anche del modo in cui la mia squadra si è esibita. L'Augsburg ci ha sorpreso e all'inizio non stavamo facendo bene ma poi abbiamo superato le difficoltà iniziale e meritato di vincere la partita. La cosa che mi rende più felice è che non abbiamo avuto tante occasioni ma abbiamo segnato tre gol, è molto importante".