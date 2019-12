© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Derby di Manchester per Kai Havertz. Secondo quanto riporta il Manchester Evening News, oggi United e City sarebbero le squadre più interessate al giovane centrocampista del Bayer Leverkusen. I sondaggi sono già iniziati da tempo, per il classe '99 (tre gol e un assist in 20 presenze stagionali finora) è pronta a scatenarsi così una vera e propria asta in salsa inglese durante la prossima estate.