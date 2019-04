© foto di Federico Gaetano

Non ha ancora compiuto 20 anni, ma è già uno dei senatori del Bayer Leverkusen, elemento indispensabile in una squadra che sta lottando per conquistare un posto nella prossima edizione dell'Europa League. Kai Havertz è forse il talento migliore del calcio tedesco e sabato scorso, nella vittoriosa trasferta di Stoccarda, ha segnato il gol decisivo, festeggiando nel migliore dei modi la sua centesima presenza con la maglia delle Aspirine. Sono sedici le reti stagionali per l'esterno offensivo, che ha anche fornito 7 assist ai compagni. Per lui già tre presenze con la Nazionale maggiore, di cui sarà sicuramente un perno per i prossimi anni,