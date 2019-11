Bayer Leverkusen, tutti pazzi per Havertz: in Premier è già partita l'asta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutti pazzi per Kai Havertz. Secondo quanto riporta la Bild, soltanto in Premier sarebbero Manchester United, Liverpool, Chelsea e Manchester City le principali candidate all'acquisto del giovane talento del Bayer Leverkusen. Il trequartista tedesco, classe 1999, ha realizzato tre gol e un assist nelle 16 presenze collezionate finora in questa stagione, attirando l'interesse delle big mondiali. L'asta, almeno in Inghilterra, è già iniziata.