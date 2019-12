© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bayer Leverkusen blinda Kevin Volland, almeno fino al termine di questo campionato. Come informa questa mattina il Daily Mail, il club rossonero avrebbe infatti già rispedito al mittente una proposta dell'Arsenal per l'attaccante classe 1992. Il tedesco, in questa stagione, ha già realizzato sette gol e sette assist in 25 presenze.