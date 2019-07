Bayern, 115 milioni non bastano. Servono altri tre innesti

Il Bayern 2019-20 sta già prendendo forma: Lucas Hernandez e Benjamin Pavard hanno sistemato la difesa, Arp invece è l'acquisto utile in prospettiva per l'attacco.

A oggi rimangono da sostituire Robben e Ribery, oltre a trovare un'alternativa a Robert Lewandowski. Da tempo, nel ruolo di attaccante centrale, si parla dell'accordo con Timo Werner. Il centravanti del Lipsia e della nazionale tedesca ha già fatto sapere al club che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2020. E proprio l'idea di prendere il giocatore a parametro zero ingolosisce i bavaresi, che potrebbero aspettare anziché pagare il cartellino adesso.

Del resto dopo aver speso già 118 milioni il Bayern ha messo in preventivo almeno un altro importante esborso per quel che riguarda un esterno d'attacco: Sané resta la priorità ma il Manchester City non abbassa le pretese, ritenute da Uli Hoeness come folli. L'alternativa si chiama Ousmane Dembélé. Tutto dipenderà da Neymar: se il brasiliano dovesse tornare al Barcellona il francese potrebbe essere sacrificabile. Meno cari invece Ziyech dell'Ajax (che si è già coperta con l'acquisto di Quincy Promes) e Bergwijn.