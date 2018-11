© foto di Gaetano Mocciaro

"Kovac è salvo, per ora" titola Fussball Bild. Il Bayern, travolgendo il Benfica per 5-1 si è guadagnato l'accesso agli ottavi di finale di Champions League con un turno d'anticipo. L'ultima partita, ad Amsterdam contro l'Ajax, sarà decisiva per la posizione in classifica. La posizione del tecnico croato è ancora delicata, con i bavaresi quinti in classifica in Bundesliga e che nel weekend hanno ottenuto un pessimo pari casalingo contro il modesto Fortuna Dusseldorf.