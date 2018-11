© foto di Imago/Image Sport

Alphonso Davies è atterrato oggi a Monaco di Baviera. Il talento canadese, classe 2000, ha completato i test medici e sarà disponibile per il Bayern a partire dal 4 gennaio. In merito il giocatore ha dichiarato: "Sin da bambino sognavo di far parte di un grande club come questo. Ora ci sono arrivato ed è incredibile. Sono emozionato e non vedo l'ora che arrivi il mio momento. Voglio migliorarmi ogni giorno".