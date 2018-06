Bayern, Bernat messo in vendita ma nessuno si è fatto ancora avanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Bernat è uno dei giocatori messi in vendita dal Bayern Monaco che ha bisogno di fare qualche cambiamento con l'arrivo del nuovo tecnico Niko Kovac. Tuttavia secondo quanto riporta Kicker il club tedesco non ha ancora ricevuto alcuna offerta per il terzino ex Valencia che era stato accostato anche alla Juventus nelle scorse settimane.