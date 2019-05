Bayern, Boateng: "È stata una stagione negativa ma voglio restare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jerome Boateng ha vissuto una delle stagioni più difficili da quando veste la maglia del Bayern Monaco. Intervistato dai microfoni di Kicker, il difensore tedesco ha però escluso un addio: "È stato un anno negativo, ma alcune volte sono finito ingiustamente in panchina. Ho migliorato la mia condizione, ma in determinate partite ero sempre fuori. Sono ancora in forma, aspetto con trepidazione la nuova stagione. Voglio restare al Bayern, non ho intenzione di andare via".