Bayern, Boateng: "La delusione di un anno fa è alle spalle"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'andata delle semifinali di Champions League contro il Real Madrid: "La delusione dello scorso anno è ormai alle spalle. Ci stiamo concentrando solo su questa grande possibilità. Il Real è una squadra molto esperta, ha equilibrio ed è molto forte in fase offensiva. Non si vince per caso tre volte la Champions negli ultimi quattro anni".

Sullo spauracchio Cristiano Ronaldo: "È un atleta incredibile. Non ha punti deboli, è molto forte soprattutto mentalmente. Possiamo fermarlo solo se lavoreremo bene di squadra".