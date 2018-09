Bayern, Boateng: "PSG? Ho incontrato Tuchel, ma alla fine niente accordo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sembrava a un passo dal PSG, ma alla fine Jerome Boateng è rimasto al Bayern Monaco. A ricostruire la trattativa è stato lo stesso difensore tedesco, intervistato dal quotidiano Die Welt: "Confermo che io e il PSG abbiamo parlato, non è un segreto. Ho incontrato Tuchel personalmente, ma queste conversazioni non hanno portato a un accordo. Questo non significa però che adesso non sarò concentrato sul Bayern. Sono rimasto qui e darò quindi il massimo per questo club come ho sempre fatto".