Bayern, Boateng: "Stagione finita. Ma darò tutto per essere in Russia"

Jerome Boateng ha confermato, sui social, la gravità dell'infortunio riportato ieri contro il Real Madrid. Il difensore ha confermato che resterà fuori per l'ultima parte di stagione, ma che proverà a recuperare per il Mondiale. "Per il resto della stagione potrò solo sostenere i miei compagni. Grazie per gli auguri di pronta guarigione", il primo messaggio del giocatore a cui ne è seguito un altro in cui ammette la propria intenzione di lavorare al massimo per recuperare in vista del Mondiale.

Für die restlichen Spiele in dieser Saison werde ich meine Mannschaft so gut es geht supporten. Danke für die vielen Genesungswünsche! 🙏🏽 @FCBayern — Jerome Boateng (@JB17Official) April 26, 2018