Bayern, caccia all'attaccante: piace Werner, scartato l'ex viola Rebic

© foto di Imago/Image Sport

Un attaccante in arrivo per il Bayern Monaco. Il club tedesco, secondo quanto scrive il giornale Kicker, aveva inizialmente puntato due profili per la prossima estate ma ha deciso di depennare dalla sua lista Ante Rebic (25) dell'Eintracht Francoforte, che vanta un trascorso in Italia con la maglia della Fiorentina. Resta invece in auge il nome di Timo Werner del Lipsia.

Rebic. L'ex viola ed Hellas Verona ha collezionato 38 presenze stagionali, con 10 gol all'attivo tra tutte le competizioni. La Fiorentina vanta una percentuale sulla futura rivendita del 50%. Il Bayern Monaco, dopo averlo valutato a lungo, ha deciso che l'attaccante della nazionale croata non risponde alle caratteristiche richieste.

Werner. L'ex Stoccarda ha disputato 36 incontri con 19 reti, il suo profilo è da tempo accostato al Bayern che nelle prossime settimane potrebbe passare all'azione. Con la nazionale tedesca, vanta nove gol in 24 presenze.