Bayern campione, Ribery: "Che bel modo di festeggiare il compleanno"

Per il sesto anno consecutivo il Bayern Monaco si è laureato campione di Germania. Un giorno speciale per Frank Ribery che ha festeggiato il suo compleanno nel migliore dei modi: "Che bel modo di festeggiare il compleanno! Campioni di Germania per la sesta volta consecutiva, primo obiettivo della stagione raggiunto", ha twittato il giocatore francese che ha postato anche alcune foto dei festeggiamenti.

What a way to celebrate my birthday!!! 💪🏼🙌🏼🏆🇩🇪 German Champion for the 6th time in a row! Proud of this team! First season objective accomplished ✅ #FCBayern #MiaSanMeister #fr7👑 @FCBayern pic.twitter.com/5IDVqHlEhN

— Franck Ribéry (@FranckRibery) 7 aprile 2018