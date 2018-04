Bayern campione sempre in trasferta. L'ultima volta in casa 18 anni fa

© foto di Imago/Image Sport

Curiosa statistica emersa dal sito ufficiale del Bayern. La squadra oggi può diventare campione di Germania per la 28esima volta. Ciò che sorprende è come l'aritmetica arrivi sistematicamente nelle gare esterne: delle ultime 11 Bundesliga vinte il Bayern ha festeggiato davanti al proprio pubblico solo nel 2015 vincendo contro l'Hertha. In quell'occasione, però, fu necessario attendere il giorno seguente per avere la certezza matematica, col ko della diretta concorrente Wolfsburg. Una vittoria celebrata dal divano di casa, in pratica. Per questo per risalire al vero e proprio successo davanti al proprio pubblico bisogna andare ancora indietro, fino al 2000: l'Allianz non era stato ancora costruito e il Bayern giocava all'"Olympiastadion". Fu un 3-1 al Werder Brema che valse il clamoroso sorpasso al Bayer Leverkusen, sconfitto dall'Unterhaching.