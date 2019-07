© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giocatore del Bayern Monaco, Kingsley Coman ha parlato ai microfoni della BILD della stagione che sta per iniziare: "Non sento la pressione delle partenze di Ribery e Robben. Ho giocato molte partite e ho giocato un ruolo importante nella squadra la scorsa stagione. Certo, ora abbiamo due ali in meno in squadra, quindi non posso infortunarmi. Devo rimanere in forma".