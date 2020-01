© foto di Imago/Image Sport

Il Bayern Monaco tenterà in questa sessione di mercato di strappare uno dei migliori giocatori del Borussia Dortmund grazie al possibile aiuto del Real Madrid. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, infatti, la dirigenza bavarese avrebbe contattato quella dei Blancos per avere informazioni su Achraf Hakimi, terzino destro di proprietà del Real oggi in prestito al club di Dortmund. L'intenzione del Bayern è infatti quella di mettere il laterale marocchino agli ordini di Flick per la seconda parte di stagione in virtù dell'esplicita richiesta fatta dal tecnico di un nuovo giocatore in quel ruolo.