Bayern, continuano le smentite su Sane: nessun accordo con il giocatore

Offerte e smentite, tutto in un giorno. Il Bayern Monaco ha aumentato il pressing su Leroy Sané, ma la stessa società bavarese ha smentito le diverse notizie tramite il proprio profilo Twitter ufficiale. In un primo momento, secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il City ha rifiutato un’offerta di 78 milioni di euro. Kicker ha rilanciato nuovamente la notizia, ma successivamente è arrivata la smentita. Per il momento Sané non ha nessun tipo di accordo con il Bayern Monaco.