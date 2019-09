© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo essere approdato al Bayern Monaco, Philippe Coutinho ha ammesso che spera di poter migliorare in Bundesliga: "Ci sono molti buoni giocatori, i migliori giocatori e grandi giocatori in Germania. Sono davvero felice di essere qui per poter imparare da loro e migliorare", ha detto il giocatore brasiliano arrivato in prestito dal Barcellona.