Nella vittoria conquistata per 3-2 contro il Paderborn, Coutinho ha contribuito con un gol e dopo la gara ha detto: "Come ho sempre detto, la Bundesliga è un campionato di alto livello. Ha sempre match molto intensi e tutto può cambiare rapidamente. Siamo felici di aver vinto la partita e di essere al primo posto. Dobbiamo continuare a lavorare sodo per mantenere questa posizione".