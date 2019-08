© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Barcellona ha reso noto le cifre della cessione di Philippe Coutinho al Bayern Monaco. I bavaresi pagheranno 8,5 milioni per un anno di prestito e si faranno carico dell'intero ingaggio del giocatore. Il diritto di riscatto è stato fissato a 120 milioni di euro. Ecco le prime parole del brasiliano, affidate al sito ufficiale del Bayern: "Per me questo trasferimento rappresenta una nuova sfida in un nuovo Paese, in uno dei migliori club d'Europa. Non vedo l'ora di iniziare. E come il Bayern, anche io ho grandi ambizioni".