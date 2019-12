Bayern, Coutinho non ha ancora il kit ufficiale: gioca con la versione kids

© foto di Imago/Image Sport

Philippe Coutinho si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel Bayern Monaco. La tripletta realizzata contro il Werder Brema è stata il punto più alto da quando il brasiliano è approdato in Baviera; nonostante i progressi, però, l'ex Inter sta subendo una singolare "discriminazione": l'Adidas, sponsor tecnico del club tedesco, non gli ha ancora preparato il kit da gara su misura, così Coutinho è costretto a giocare con una replica, per giunta la versione da bambini in vendita negli store ufficiali. Come spiega la Bild, l'Adidas ha ricevuto dal Bayern un elenco dettagliato con le misure dei giocatori quando Coutinho non era ancora stato ingaggiato. Così, il fantasista dovrà aspettare gennaio per indossare il kit ufficiale.