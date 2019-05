Bayern e Juventus su Sane. Man City pronto ad offrirgli il rinnovo

© foto di Imago/Image Sport

Leroy Sane negli ultimi giorni è finito al centro di numerose indiscrezioni di mercato. Pare infatti che sia Bayern Monaco che Juventus siano interessati al giocatore del Manchester City e che Guardiola sia disposto a lasciarlo andare via. Tuttavia secondo quanto riporta Sky Sports News, il club inglese è intenzionato ad offrirgli il rinnovo del contratto, in scadenza due anni e nei prossimi giorni dunque avvierà le trattative per assicurarsi la permanenza del tedesco.