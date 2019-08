© foto di Dimitri Conti

Quest'oggi Mickael Cuisance si è presentato ufficialmente in conferenza stampa come nuovo calciatore del Bayern Monaco. L'esterno offensivo classe '99 ha preso la maglietta numero 11, indossata fino allo scorso anno dal colombiano James Rodriguez, vero e proprio pallino di questa sessione estiva del Napoli. Ecco alcune delle sue principali dichiarazioni: "Sono felice di potermi allenare con giocatori del genere, sono fantastici e credo proprio che qui potrò crescere. Voglio lavorare sodo per adattarmi prima possibile e poter dare tutto al team per contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi". Ecco i migliori scatti dalla presentazione del francese arrivato dal Borussia Moenchengladbach.