© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la conferma di Flick fino a fine stagione, il dirigente del Bayern Monaco Karl-Heinze Rummenigge ha detto: "Noi dell'FC Bayern siamo molto soddisfatti del lavoro di Hansi Flick. Con lui come allenatore, la crescita della squadra in campo è stata eccezionale, sia in termini di qualità del nostro gioco che dei risultati raggiunti. Abbiamo stabilito un nuovo record nella storia di 28 anni della Champions League con sei vittorie in sei partite nella fase a gironi, e in Bundesliga siamo tornati vicini alla testa della classifica. A nome del Bayern nel suo insieme, auguro a Hansi Flick ogni successo".