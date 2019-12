© foto di Federico De Luca

Dopo la conferma di Flick fino a fine stagione, il dirigente del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic: ha detto: "Il fatto che i nostri giocatori siano stati così convincenti nelle ultime settimane in termini di giocate ci ha dimostrato che siamo sulla buona strada con Hansi Flick in panchina. Sono felice che continueremo a lavorare insieme. Hansi merita la nostra fiducia. Sono convinto che possiamo raggiungere i nostri obiettivi sportivi con lui, sia in Bundesliga, in DFB Cup o in Champions League".