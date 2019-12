© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta per 6-1 contro il Werder Brema. Queste le sue parole: "La squadra è contentissima per la prestazione offerta da Coutinho, autore di una partita incredibile. Ha segnato tre gol e fatto due assist, sicuramente non poteva chiedere di meglio: è stato veramente pazzesco".