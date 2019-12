Bayern, Flick: "Il Wolfsburg ci ha reso la vita difficile ma vittoria meritata"

© foto di Imago/Image Sport

Vittoria importante conquistata dal Bayern Monaco che è riuscito a battere il Wolfsburg solo con due gol arrivati nel finale. Dopo la gara infatti Hans Flick ha detto: "Il Wolfsburg si è comportato molto bene. Certamente non è stata la nostra migliore prestazione, ma abbiamo avuto a che fare anche con l'ottima difesa del Wolfsburg e con quanta intelligenza hanno chiuso lo spazio. Sono orgoglioso della squadra, abbiamo meritato la vittoria, come hanno fatto nelle partite precedenti. I ragazzi credevano di poter vincere fino alla fine, il che mi ha fatto molto piacere. Stanno crescendo come squadra e oggi sono stati premiati con i tre punti".