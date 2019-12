© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco dopo l'esonero di Kovac, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima sfida del girone di Champions contro il Tottenham: "Tolisso domani non sarà disponibile. Per quanto concerne gli altri, spero di avere tutti a disposizione. Il modo in cui stiamo giocando mi piace, ma ovviamente i punti e i gol contano e non stiamo segnando abbastanza. Abbiamo bisogno di fare più gol e domani sarà un match importante per la nostra stagione. Il Tottenham sarà di nuovo compatto e rilancerà attaccando di rimessa, dovremo trovare le giuste contromosse per provare a vincere".

Classifica Gruppo B

Bayern 15

Tottenham 10

Stella Rossa 3

Olympiacos 1