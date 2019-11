© foto di Imago/Image Sport

Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha commentato così la sconfitta per 1-2 in casa contro il Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole riportate dal profilo Twitter del club bavarese:

"Non posso incolpare la mia squadra per nulla, hanno giocato una buona partita e hanno provato a fare di tutto per rendere il risultato positivo. Dà fastidio uscire dal campo, dopo una gara del genere, senza punti".