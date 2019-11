© foto di Imago/Image Sport

Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha commentato così la vittoria conquistata in casa del Fortuna Dusselford: "Siamo molto soddisfatti del primo tempo. Abbiamo messo in pratica ciò che avevamo programmato. Abbiamo messo sotto pressione i nostri avversari fin dall'inizio e dimostrato che non avremmo concesso loro nulla. La squadra nel primo tempo ha fatto uno spettacolo impressionante. Nella ripresa aevamo margini di miglioramento, ma è esattamente quello su cui stiamo lavorando. Abbiamo perso il pallone troppo spesso. È divertente lavorare con la squadra, i giocatori hanno messo il nostro piano in pratica straordinariamente bene".