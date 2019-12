Bayern, Flick: "Tanti alti e bassi, contenti del lieto fine"

© foto di J.M.Colomo

Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto per 1-3 sul campo del Friburgo: "E' stata una partita caratterizzata da tantissimi alti e bassi, ma alla fine siamo contenti che si sia conclusa col lieto fine. I nostri avversari ci hanno messi sotto pressione, voglio fare i complimenti alla mia squadra per il modo in cui hanno reagito al pareggio. Sono abbastanza felice per il successo, anche se è arrivato con un po' di fortuna".