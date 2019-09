© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il 3-2 conquistato in casa del Padeborn, il giocatore del Bayern Monaco Serge Gnabry ha ammesso che la squadra doveva chiudere prima la gara: "Non l'abbiamo chiusa. Abbiamo avuto molte occasioni dopo il gol del vantaggio, avremmo dovuto raddoppiare molto prima. Nel secondo tempo abbiamo avuto così tante possibilità di risolvere la questione in anticipo. E' mancata determinazione davanti alla porta. La partita contro il Tottenham sarà completamente diversa. Dobbiamo migliorare ovviamente, ma penso che possiamo ottenere una buona prestazione e mantenere la nostra posizione in Champions".