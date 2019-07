Bayern, Gnabry: "Prima stagione importante ma ora deve migliorare"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Serge Gnabry è stato votato come il miglior giocatore della scorsa stagione al Bayern Monaco ma non ha intenzione di adagiarsi sugli allori: "La scorsa stagione, ho dovuto abituarmi a un nuovo club, dove c'è sempre la pressione di vincere e molta pressione sui nuovi giocatori. Abbiamo anche giocato in Champions League, il che era anche una novità per me. Ho cercato di non pensare troppo a come giocare, tutto inizia ora per me e voglio migliorare in ogni cosa".